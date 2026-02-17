بالفيديو.. عوار يتألق مجددا ويواصل مطاردة بولبينة

عاد الدولي الجزائري، حسام عوار، للتألق من جديد، رفقة ناديه اتحاد جدة السعودي، ما يفتح أمامه أبواب العودة إلى “الخضر” تحسبا لتربص مارس المقبل.

ونجح عوار، الذي غاب عن المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا بسبب الإصابة، في هز شباك نادي السد القطري، في اللقاء الجاري اليوم الثلاثاء. ضمن الجولة الـ 8 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولم يحتج لاعب “الخضر” سوى لـ 10 دقائق من أجل الوصول إلى شباك الفريق القطري، ليصل بذلك، إلى هدفه الـ 5 في المنافسة الآسيوية. في وصافة ترتيب الهدافين. وعلى بعد هدفين من صاحب الصدارة وزميله في “الخضر” عادل بولبينة، لاعب الدحيل القطري.

ومنذ تعافيه من الإصابة التي حرمته من الـ”كان” بصم نجم روما الايطالي السابق. على أرقام مميزة مع اتحاد جدة. حيث شارك في 7 لقاءات بمختلف المسابقات. سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.