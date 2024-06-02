بالفيديو.. عوار يحل بالجزائر للدخول في تربص الخضر

سجّل الدولي الجزائري حسام عوار، وصوله أمسية اليوم الأحد، إلى أرض الوطن، لاندماجه في تربص الخضر الجاري بمركز سيدي موسى.

وحلّ عوار، بمطار “هوالري بومدين” بالعاصمة، أين وجد في استقباله أعضاء من “الفاف”، ليتنقل بعدها مباشرة إلى مركز سيدي موسى.

وسيندمج لاعب نادي روما الإيطالي، في التدريبات التي يجريها الخضر حاليا، تحضيرا لمواجهتي غينيا، واوغندا، لحساب تصفيات كأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن ارتقاب وصول الثنائي الآخر كيفن قيتون، ومحمد أمين توغاي، بباقي تعداد الخضر، في تربص سيدي موسى، يوم غد الإثنين.