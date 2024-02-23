بالفيديو.. عوار يساهم بهدف في تأهل روما لثمن نهائي الأوروبا ليغ
بقلم كريم تيغرمت
ساهم الدولي الجزائري حسام عوار، أمس الخميس، في تأهل ناديه روما الايطالي، لثمن نهائي الأوروبا ليغ، على حساب نادي فينرود الهولندي.
وبدأ حسام عوار، هذه المباراة، التي جمعتهم بالضيف نادي فينرود روتردام، من على دكة بدلاء نادي روما.
كما سجل الدولي الجزائري دخوله في الدقيقة الـ71، أين كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي (1-1)، ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح، والتي ساهم فيها عوار بهدف.
وبهذا نجح حسام عوار، وناديه روما الإيطالي، في تجاوز عقبة فينرود الهولندي، وبلوغ ثمن نهائي الأوروبا ليغ.
Le penalty parfaitement transformé pour Houssem Aouar, ovationé par son public juste après ! 👏 pic.twitter.com/frZBM1T4PN
— 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) February 22, 2024
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