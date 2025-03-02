بالفيديو.. عوار يستعيد بريقه رفقة الإتحاد السعودي

استعاد الدولي الجزائري حسام عوار بريقه رفقة نادي الإتحاد السعودي، الذي قاده، اليوم الأحد، لتحقيق تعادل إيجابي في دوري روشن أمام نادي الأخدود.

وسجل حسام عوار الهدف الوحيد لفريقه الإتحاد، في المباراة التي جرت بملعب “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة 23 من المنافسة.

وعرف اللاعب السابق لنادي روما الإيطالي كيفية الرد على منتقديه من جماهير فريقه، بعد مباراته الكبيرة، التي جرت اليوم، وهو الذي سبق له ان قدم نفس المستوى أمام الهلال الأسبوع الماضي.