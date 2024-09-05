بالفيديو .. عوار يفتتح باب التسجيل لـ “الخضر” أمام غينيا الاستوائية

افتتح المهاجم حسام عوار باب التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني أمام منتخب غينيا الاستوائية.

وعاد حسام عوار لتسجيل الأهداف له بقميص المنتخب الوطني، بعد أن سدد القائد رياض محرز الكرة بطريقة جميلة.

وأراح عوار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بعد العقدة التي دامت لعدد من الدقائق، خلال الشوط الثاني.

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