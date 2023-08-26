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الرياضة

بالفيديو.. عوار يفتتح عداداه التهديفي مع روما

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. عوار يفتتح عداداه التهديفي مع روما
عوار
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افتتح الدولي الجزائري حسام عوار عداده التهديفي مع ناديه روما الإيطالي خلال مواجهة المستضيف هيلاس فيرونا.

وسجّل حسام عوار الهدف الوحيد لـ “ذئاب” روما في الدقيقة 56 من المباراة التي شهدت خسارته و رفقائه الأولى في الكالتشيو بثنائية مقابل واحد.

ونال عوار اشادة الجميع، أين قدم ما عليه، حيث نشر هدفه الشخصي على مستوى وسائل الاعلام العالمية والايطالية، وحتى العربية.

وتنتظر متوسط ميدان الخضر مباراة قوية جدا، عندما يستقبل الغريم ميلان في قمة الجولة المقبلة التي ستجري بـ “الأولمبيكو”.

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