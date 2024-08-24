بالفيديو.. عوار يفتتح عداده التهديفي وينقذ الاتحاد السعودي

سجل الدولي الجزائري حسام عوار، اليوم السبت، أول أهدافه في الدوري السعودي رفقة ناديه الاتحاد.

وأنقذ حسام عوار فريقه الاتحاد السعودي من تعادل محقق، بعدما سجل هدفا أمام نادي الخلود في الدقيقة 93 من المباراة المجنونة.

وعرفت المواجهة إنقاذ الحارس رايكوفيتش، فريقه الاتحاد من هدف قاتل، في الدقيقة 92، لتنتقل الكرة إلى حسام عوار وزملائه.

وقاد اللاعب السابق لنادي روما الإيطالي، فريقه لتحقيق فوز جديد، و إنقاذه من سخط الأنصار، بالنظر إلى المستوى المتوسط الذي ظهر به الجزائري ورفاقه أمام نادي الخلود، الذي لا يعد في مستوى الاتحاد.

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