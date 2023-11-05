بالفيديو..عوار يفوز أمام مواطنه توبة بـ “ريمونتادا” تاريخية
حقق الدولي الجزائري حسام عوار رفقة نادي روما فوزا مهما أمام نادي ليتشي الذي ينشط له الدولي الجزائري الأخر أحمد توبة بثنائية مقابل واحد.
وشارك حسام عوار أساسيا في المباراة، حيث قدم ما عليه، قبل أن يستبدل في الدقيقة 73 من المباراة المثيرة، التي كان زميله في روما لوكاكو نجما فوق العادة، حينما سجل هدف الريمونتادا في أخر دقائق المباراة.
كما عرفت المباراة اكتفاء المدافع أحمد توبة بالمشاركة إحتياطيا و دخوله، في أخر 10 دقائق من المباراة، حيث تسبب في خطأ فادح، عند مراقبة اللاعب الملقب بـ “الثور” لوكاكو.
وشهدت المواجهة المثيرة بكاء لوكاكو في اخر دقيقة بعدما نجح في قلب موازين اللقاء، وهو الذي فشل في تسجيل ضربة جزاء منحت لروما قبل ذلك.
– أضاع ركلة جزاء (أول ركلة يضيعها بمسيرته في الكالتشيو)
– أهدر عدداً من الفرص المحققة
– سجل هدف الفوز في الدقيقة 94
– لم يتمالك مشاعره بعد صافرة النهاية
شاهد ملخص ما حدث لمهاجم روما لوكاكو الليلة..#روما_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/jGiW3M2lKi
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 5, 2023
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