بالفيديو.. عوار يفوز رفقة روما وينال ثناء مورينيو

قدم الدولي الجزائري حسام عوار مباراة جيدة رفقة ناديه روما التي جمعته و رفقائه بنادي مونزا التي انتهت بهدف مقابل صفر.

وشارك حسام عوار أساسيا بعدما جدد المدرب جوزييه مورينيو الثقة فيه و في التشكيلة الأساسية، كما نال تنقيطا جيدا من قبل الموقع العالمي “هوسكور” 9.9 من 10.

وأكد مورينيو في تصريح له عقب المباراة أن لاعب الخضر قدم ما عليه رغم التعب الكبير الذي نال منه. حيث قال في تصريح للإعلام الإيطالي “الثنائي عوار وندييكا كان يعانيان من إرهاق كبير من الجانب البدني، بالنظر إلى المشاركة الدولية لهما، في المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي”.

كما أضاف مورينيو “بصراحة، كنت سأعتمد على حسام عوار أساسيا في الهجوم مباشرة بسبب غياب ديبالا و بيليغريني إلى أن طريقة اللعب تختلف تماما”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt