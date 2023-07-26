بالفيديو.. عوار يقود روما للتعادل أمام سبورتينغ براغا

قاد الدولي الجزائري حسام عوار فريقه الجديد روما الإيطالي للتعادل أمام سبورتينغ براغا البرتغالي في المباراة الودية التي جرت بالبرتغال.

وقدّم حسام عوار مستوى جيّد، في المباراة التي انتهت بهدف مقابل هدف، حيث كان أحد أفضل اللاعبين فوق المستطيل الأخضر تحت أنظار مدربه جوسيه مورينيو.

كما أبهر متوسط ميدان الخضر، الجميع بحسه التكتيكي العالي، في المباراة رغم أنها كانت ودية.

ويبدو أن موسم عوار سيكون استثنائيا، خاصة وأنه يملك كل المؤهلات لاستعادة بريقه الضائع في فريقه السابق ليون الفرنسي.

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