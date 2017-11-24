بالفيديو.. عوار يُوضح موقفه بين الخضر و”الديكة” !!

عمل الجزائري الأصل، حُسام عوار على عدم الكشف عن المُنتخب الذي يُريد تمثيل ألوانه مُستقبلا، مُفضلا تفادي التطرق لهذا الموضوع.

وأكد متوسط ميدان “أولمبيك ليون” في تصريحات سهرة أمس، بأنه لا يُفكر تماما في هذه المسألة في الوقت الحالي.

وقال صاحب الـ19 عاما :”المنتخب الجزائري أو الفرنسي؟ بصراحة لم أطرح هذا السؤال على نفسي لحد الآن”.

وأضاف :”أنا مُركز على أمر وحيد، وهو الحصول على مكانة دائمة مع فريقي، والعمل على تطوير مُستواي”.

يُشار أن عوار أصبح بداية شهر نوفمبر الجاري “دوليا فرنسيا” بعدما شارك مع آمال “الديكة” في مُباراة رسمية.

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