بالفيديو.. عواشرية: “شارف مدرب قوي خاصة من الناحية التكتيكية”

أثنى الدولي الجزائري وسيم عواشرية، لاعب نادي تشارلتون الإنجليزي، على امكانيات المدرب الجزائري بوعلام شارف، وطريقته الخاصة في التدريب.

وصرح عواشرية، في حوار لموقع “ديزاد فوت”: “أكثر ما أحببته في المدرب بوعلام شارف، هو تحكمه الكبير في الجانب التقني، والتكتيكي، إنه قوي في عمله”.

وأضاف لاعب المنتخب الوطني للآمال: “شارف، لا يقدم أبدا معلومة خاطئة، في الجانبين التكتيكي، والتيكنو تاكتيكي، أبدا”.

وتابع وسيم عواشرية: “رغم الجانب المعروف عليه، من حيث الصرامة، والجدية، إلا أن بوعلام شارف، يتقن جيدا عمله كمدرب”.