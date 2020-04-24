بالفيديو.. عواشرية: “ليس من حق اللاعب أن يفاضل بين الخضر والديكة”

الرياضة
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بالفيديو.. عواشرية: “ليس من حق اللاعب أن يفاضل بين الخضر والديكة”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر الدولي الجزائري، وسيم عواشرية، لاعب نادي تشارلتون الإنجليزي، أنه ليس من حق أي لاعب أين يختار اللعب للجزائر، بل هو واجب في حال تلقيه الدعوة.

وصرح عواشرية، في حوار لموقع “ديزاد فوت”: “ما يقلقني، هو أنني أشعر أن اللاعب هو من يقرر اللعب للجزائر، أو فرنسا”.

وأضاف: “من المفروض الجزائر هي التي تختارك، وعندما يتصل بي المنتخب الوطني، أقول نعم مباشرة لأنه خيار القلب”.

وتابع لاعب المنتخب الوطني للآمال: “المنتخب ليس مثل النادي، الذي تختاره بسبب أهداف معينة، أو مدرب معين، المنتخب ليس مسألة مستوى، بل هو خيار القلب”.


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