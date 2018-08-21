بالفيديو.. عودة مسلسل “ندرة الخبز” إلى الساحة عشية عيد الأضحى

يتكرر مسلسل ندرة الخبز أيام عيد الأضحى ككل سنة، حيث تجد الجزائريون لمدة طويلة أمام محالات بيع الخبز لإقتناء هذه المادة التي تعتبر أساس المائدة ،لايمكن الإستغناء عنها.

حيث يشترون كميات كبيرة ،و يقومون بتجميدها إحتياطا ليوم العيد رغم الاجراءات التي إتخادتها وزارة التجارة فيما يخص نظام مداومة الخبازين خلال هذه المناسبة ،لتجنب هذه الأزمة التي أصبحت تأرق الحياة اليومية للفرد.

صرح عديد المواطنين لمكروفون قناة النهار ،أنهم يقطعون مسافات طويلة لشراء الخبز لإنعدامه في الأماكن التي يقطنونها.

و يقومون بتجميده تحسبا لنفاذه في هذه المناسبة الدينية .