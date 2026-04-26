بالفيديو.. عوشيش هدافا رفقة شالك في مواجهة باديربورن

نجح الدولي الجزائري، عادل عوشيش، اليوم الأحد، في هز الشباك مجددا، خلال مباراة فريقه شالك04، ضد نادي باديربورن.

وشارك عوشيش، أساسيًا ضمن تشكيلة ناديه شالك04، في هذه المبارة التي جمعتهم بمضيفهم فريق باديربورن، لحساب الجولة الـ31 من الدوري الألماني (الدرجة الثانية).

وبرز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الـ40 من الشوط الأول لهذه المباراة، أين تمكن من تسجيل هدف التعادل لناديه شالك04.

وبهذا الهدف، يواصل الدولي الجزائري، عادل عوشيش، عروضه القوية لهذا الموسم، رفقة ناديه شالك04، ضمن الدرجة الثانية من الدوري الألماني.