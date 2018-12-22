بالفيديو.. “عوّار” يتفادى الحديث عن “الجزائر”!

تفادى الجزائري الأصل، حُسام عوار، الحديث عن إمكانية إلتحاقه بصفوف المنتخب الوطني، في الفترة القادمة.

ورّد متوسط الميدان الصاعد سؤال مُتعلق بتواجده مع “الخضر” مُستقبلا، ضاحكا :”لا أعتقد بأن هذا الموضوع، له علاقة بمُبارة ليون”.

وجاءت هذه التصريحات بعد المواجهة التي فاز بها “لوال” على حساب “أميان”.

وظهر، صاحب الـ20 عاما، غير راغبا في التطرق لمُستقبله الدولي ما بين الجزائر وفرنسا.

يُذكر بأن “ديديي ديشان” وحسب وسائل الإعلام الفرنسية، يتجه وبنسبة كبيرة لمنح فُرصة لـ”عوّار” مع أبطال العالم قريبا.