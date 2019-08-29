بالفيديو.. عيبود يرد على شائعات مغادرته لشبيبة القبائل ويتوعد

نفى الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، ميلود عيبود، اليوم الخميس، الشائعات التي تم تداولها في الفترة الأخيرة، حول مغادرته للنادي.

وصرح ميلود عيبود، لتلفزيون “النهار”، خلال ندوة صحفية: “أقول لكل من تداول خبر إستقالتي من شبيبة القبائل، أنه بإمكانكم تأجيل أمانيكم، في مشاهدتي أغادر الفريق”.

وتوعد الناطق الرسمي لشبيبة القبائل، بالكشف عن حقائق مثيرة، مباشرة بعد مباراة فريقه المقبلة أمام نادي بارادو.

وأكد ميلود عيبود: “سأكشف عن حقائق ستحبس الأنفاس، بعد مباراتنا أمام بارادو، أين ستكون هناك مرحلة توقف للمنافسة، إلى غاية مباراتنا أمام حورية كوناكري”.