بالفيديو.. عيد وهران حزين بفراق سلسبيل

خيمت أجواء من الحزن على سكان وهران، الذين أطل عليهم عيد الأضحى في ظروف مأساوية.

بعد الجريمة النكراء التي راحت ضحيتها البراءة “سلسبيل” التي حرمتها أيادي غادرة من فرحة العيد.

قاصر تجرد من الإنسانية ضحى بسلسبيل قبل تضحية عائلتها بخروف العيد.

تم اقتناؤه لكن لم ينحر ولم يشفع للضحية مقاسمة بهجة صديقاتها وجيرانها.

الذين التمست على وجوههم هذه السنة ملامح الحزن والأسى المحتجين بدموع فراق سلسبيل التي امتزجت بابتسامات مصطنعة وقلوب مجروحة.

نامي قريرة العين يا سلسبيل فمثواك الجنة خالدة فيها رفقة نهال، هديل، شيماء، غزالة، هارون.

وكافة الأطفال الذين راحوا ضحية الاختطاف والقتل.