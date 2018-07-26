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بالفيديو.. غاتوزو يتحدى مورينيو في ضربات الترجيح

الرياضة
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بالفيديو.. غاتوزو يتحدى مورينيو في ضربات الترجيح
بقلم كريم.تيغرمت

تحدى مدرب آسي ميلان الإيطالي جينارو غاتوزو، مدرب نادي مانشستر يونايتد، خوزي مورينو في ضربات الترجيح، خلال الودية التي جمعت الفريقين.

وفي لقطة طريفة، تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تحدى مدرب الميلان، غاتوز، نظيره مورينيو، في تسديد كا منهما لركلات الترجيح.

ورد خوزي مورينيو، على تحدي مدرب الميلان، غاتوزو، بطريقة طريفة، من خلال معانقته أمام أنظار أنصار الفرقيقين.

وجاءت هذه اللقطة بهد انتهاء الوقت الرسمي للمباراة، بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، قبل احتكامهما لركلات الترجيح التي ابتسمت لمانشستر يونايتد بنتيجة 9-8.


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