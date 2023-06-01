بالفيديو.. غالتيي يعلن رحيل ميسي عن باريس سان جيرمان
أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتيي، اليوم الخميس، عن رحيل نجمه ليونيل ميسي، عن الفريق، هذا الصيف.
وصرح غالتيي، خلال ندوته الصحفية: “حضيت بامتياز كبير من خلال تدريبي لأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم”.
كما أضاف: “غذا ستكون آخر مباراة لميسي في ملعب “بارك دي برانس”، واتمنى أن يحظى باستقبال خاص بأفضل طريقة”.
وأدرف: “هذا الموسم ميسي، كان جد حاسم مع الفريق، بتسجيله 21 هدف، ومنحه 22 تمريرية حاسمة، لذا اعتبر كل الاتقادات لا مبرر لها”.
وتابع كريستوف غالتيي: “ميسي كان دائما في خدمة الفريق، لذا أقول مجددا بأنني حضيت بامتياز ليس لتدريبه وانما لمرافقته”.
💬 Christophe Galtier sur le dernier match de Lionel Messi en Ligue 1 : « J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football » pic.twitter.com/1DDd373Lbf
— L’ÉQUIPE (@lequipe) June 1, 2023