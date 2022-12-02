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الرياضة

بالفيديو..غانا تنهي الشوط الأول متأخرة ضد الأوروغواي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو..غانا تنهي الشوط الأول متأخرة ضد الأوروغواي
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أنهى المنتخب الغاني الشوط الأول للمباراة الجارية فعالياتها الآن ضد المنتخب الأورغوياني متأخراً بهدفين لصفر برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة لكأس العالم قطر 2022.

وعرف اللقاء، تضييع اللاعب الغاني أندي أيو ركلة جزاء في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول.

وليفتتح بعد ذلك المهاجم الأورغوياني دي أراسكايتا مجال التهديف لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 26، ويضيف اللاعب ذاته، الهدف الثاني في الدقيقة 32.

رابط دائم : https://nhar.tv/6xcJ8
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