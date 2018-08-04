بالفيديو.. “غرامات” و”سحب للرخص” لكل مخالف لدفتر الشروط الجديد

قال رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش،أن الإجراءات الجديدة والمتعلقة بالفضاءات العمومية ستدخل خير الخدمة يوم الغد 04 أوت.

قائلا، أنه سيتم العمل بدفتر الشروط الجديد وفق التعليمة التي أصدرها بصفته رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى.

وخلال نزوله ضيفا على قناة “النهار” أوضح رئيس البلدية،أنه شكل لجنة لمراقبة مدى تنفيذ التعليمات على أرض الميدان.

وأضاف أن أصحاب المحلات مطالبون بفتح محلاتهم حتى ساعات متأخرة تصل لحدود 11 ليلا،لضمان خدمة في العاصمة تحت شعار “الجزائر لا تنام”.

وشدد في السياق انه سيتم إتخاذ إجراءات عقابية تصل لحد” الغرامات” وسحب” الرخص “لكل من لا يتقيد ويخالف التعليمات.

قائلا، أنه سيتم اتباع صيغة قانونية للمخالفين بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة بهذا الخصوص.