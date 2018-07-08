بالفيديو..غرق أكثر من 60 شخصا منذ بداية جوان

سجلت مصالح الحماية المدنية، غرق أكثر من 60 شخصا في الشواطئ والمسطحات المائية منذ بداية جوان الماضي إلى يومنا هذا .

وأوضحت ذات المصالح، أن جهاز حراسة الشواطئ سجل غرق أكثر من 24 شخصا في الشواطئ 12 منهم لقو حتفهم في شواطئ مسموحة و12 الأخر غرقوا في شواطئ غير مسموحة.

كما تم خلال ذات الفترة،تسجيل غرق أكثر من 36 شخصا على مستوى المسطحات المائية

4 في السدود و 6 في الأودية و14 في المجمعات المائية .

كما تم تسجيل في ذات السياق غرق 9 أشخاصفي البرك المائية بالإضافة إلى 3 أشخاص في الاحواض المائية.