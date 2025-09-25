بالفيديو.. غزال بـ “أسيست” يقود ليون لفوز ثمين في الدوري الأوروبي

حقق نادي ليون الفرنسي فوزا ثمينا خارج الديار بهدف دون رد أمام فريق أوتريخت الهولندي، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الأوروبي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب تانر تسمان، بعد تمريرة حاسمة من الدولي الجزائري رشيد غزال، الذي دخل بديلا قبل أقل من 10 دقائق من تسجيل الهدف.

وأظهر غزال فعاليته فور دخوله إلى أرضية الملعب، إذ تمكن من تقديم تمريرة مفتاحية ساهمت بشكل مباشر في حسم نتيجة اللقاء ومنح ليون النقاط الثلاث في بداية مشواره القاري.

وتعَدُّ هذه التمريرة الحاسمة مؤشرا إيجابيا على جاهزية رشيد غزال واستعداده للعب دور مهم مع فريقه خلال منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم. خاصة في ظل بحث ليون عن انطلاقة جديدة على الصعيد القاري.