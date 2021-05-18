بالفيديو.. غزال حاسم ويُتوج بكأس تركيا مع بيشكتاش

تُوج سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري رشيد غزال بمُنافسة كأس تركيا مع فريقه بيشكتاش.

بيشكتاش فاز في النهائي على فريق أنطاليا سبور بنتيجة هدفين دون رد ليُحقق الدوبلي بعد فوزه بالبطولة التركية منذ أيام.

النجم الدولي الجزائري شارك أساسيا كما قدم تمريرة حاسمة في الهدف الثاني الذي وقعه فالنتين روزر في الدقيقة ال30.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية غادر الميدان في الدقيقة ال86 تحت تصفيقات حارة من جماهير بيشكتاش.

رشيد غزال يواصل التألق و يقدم تمريرة حاسمة في نهائي كأس تركيا pic.twitter.com/Bh6zyhlRzF — شبلي إسحاق (@Chebliishak_ar) May 18, 2021