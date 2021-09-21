بالفيديو.. غزال ممرر حاسم أمام أضنة دمير سبور

واصل اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال تألقه مع نادي بيشكتاش التركي، حيث ساهم في فوز ف ريقه سهرة اليوم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي أضنة دمير سبور في إطار الجولة السادسة من الدوري التركي.

وصنع رشيد غزال الهدف الثالث لفريقه بيشكتاش بعد تقديمه تمريرة حاسمة لزميله التركي ريدفان ييلماز في الدقيقة الـ52 من عمر المباراة.

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