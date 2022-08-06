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الرياضة

بالفيديو.. غزال هدافا ويبصم على بداية قوية في الدوري التركي

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. غزال هدافا ويبصم على بداية قوية في الدوري التركي
غزال
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منح الدولي الجزائري رشيد غزال فوزا ثمينا لفريقه بيشيكتاس أمام منافسه قيصر سبور في الجولة الأولى من عمر الدوري التركي.

كما بصم غزال على بداية قوية و مثالية في الدوري التركي. و هي التي قد تمنحه دفعا معنويا لتقديم مستويات كبيرة طيلة الموسم.

وجرت المباراة بملعب “فوادفون” التابع لفريق بيشيكتاس.

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