بالفيديو.. غزال هدافا ويبصم على بداية قوية في الدوري التركي
بقلم عزيز طالبي
منح الدولي الجزائري رشيد غزال فوزا ثمينا لفريقه بيشيكتاس أمام منافسه قيصر سبور في الجولة الأولى من عمر الدوري التركي.
كما بصم غزال على بداية قوية و مثالية في الدوري التركي. و هي التي قد تمنحه دفعا معنويا لتقديم مستويات كبيرة طيلة الموسم.
وجرت المباراة بملعب “فوادفون” التابع لفريق بيشيكتاس.
⚽️🇩🇿 Rachid Ghezzal inscrit le but de la victoire face à Kayserispor dans les tous derniers instants du match ! 🔥🔥🔥 #TeamDZ pic.twitter.com/V7flZ3CA25
— DZfoot (@DZfoot) August 6, 2022
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