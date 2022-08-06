بالفيديو.. غزال هدافا ويبصم على بداية قوية في الدوري التركي

منح الدولي الجزائري رشيد غزال فوزا ثمينا لفريقه بيشيكتاس أمام منافسه قيصر سبور في الجولة الأولى من عمر الدوري التركي.

كما بصم غزال على بداية قوية و مثالية في الدوري التركي. و هي التي قد تمنحه دفعا معنويا لتقديم مستويات كبيرة طيلة الموسم.

وجرت المباراة بملعب “فوادفون” التابع لفريق بيشيكتاس.

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