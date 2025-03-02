بالفيديو.. غزال هدافا ويقود ناديه ريزا سبور للفوز على حساب ألانيا سبور
بقلم كريم تيغرمت
قاد الدولي الجزائري، رشيد غزال، اليوم الأحد، ناديه ريزا سبور، لتحقيق فوز جديد، في الدوري التركي، على حساب نادي ألانيا سبور.
وشارك غزال، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه ريزا سبور، في المباراة التي جمعتهم بالضيف ألانيا سبور، برسم الجولة الـ26 من الدوري التركي.
وتألق المهاجم الجزائري، في هذه المباراة، أين تمكن من افتتاح باب التسجيل لفريقه في الدقيقة الـ47، قبل أن يمنح أيضا تمريرة حاسمة في الهدف الثاني.
وأنهى رشيد غزال، وناديه ريزا سبور، هذه المباراة لصالحهم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على حساب ألانيا سبور.
هدف رشيد غزال الرائع مع ريزاسبور امام الانيا سبور بالدوري التركي 🔥🔝pic.twitter.com/ExhvQPJIiF
— Koora DZair (@Koora_DZair) March 2, 2025
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