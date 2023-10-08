بالفيديو.. غزال هداف ويساهم في فوز بشكتاش أمام اسطنبول سبور

ساهم الدولي الجزائري رشيد غزال، اليوم الأحد، في الفوز الذي حققه ناديه بشكتاش، على حساب الضيف اسطنبول سبور.

وشارك غزال، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه بشكتاش، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الثامنة من الدوري التركي الممتاز.

كما برز الدولي الجزائري، بقوة في الدقيقة الاخيرة من الوقت الرسمي لهه المواجهة، من خلال تسجيله الهدف الثاني لبشكتاش من ضربة جزاء.

وانتهت هذه المواجهة بفوز رشيد غزال، وناديه بشكتاش، بثنائية نظيفة، على حساب الضيف اسطنبول سبور.