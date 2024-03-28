بالفيديو.. غزال هداف ويقود بيشكتاش لتعادل أمام فاتح كاراغموروك وديا

بصم جناح نادي بيشكتاش التركي الدولي الجزائري، رشيد غزال، اليوم الخميس، على هدف في مواجهة فريقه الودية أمام فاتح كاراغموروك.

وشارك غزال أساسيا في المواجهة وسجل هدف فريقه الوحيد في المواجهة التي إنتهت بهدف في كل شبكة.

فيما شارك لاعب الخضر الآخر، والناشط في نادي فاتح كاراغموروك، سفيان فيغولي، كبديل في الدقيقة 63 من عمر المواجهة.