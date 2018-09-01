بالفيديو..غزال يدشن عداده بهدف رائع أمام ليفربول

تمكن اللاعب الجزائري لفريق ليستر سيتي الإنجليزي رشيد غزال من إفتتاح عدادنه التهديفي مع فريق الثعالب، بتسجيله هدفا رائعا في مرمى ليفربول لحساب الجولة الرابعة من البريمرليغ.

وتقدم نادي ليفربول في النتيجة عند الدقيقة الـ 10 عن طريق اللاعب السنغالي ساديو ماني، قبل أن يضيف اللاعب فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص اللاعب الجزائري النتيجة لصالح فريقه عند الدقيقة الـ 62 بعد خطأ فاذح من الحارس أليسون رامسي.