بالفيديو.. غزال يدلي بأول تصريحاته من إيطاليا

الرياضة
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بالفيديو.. غزال يدلي بأول تصريحاته من إيطاليا
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى الدولي الجزائري رشيد غزال، سعادته بالتواجد في إيطاليا، قصد ترسيم انضمامه لنادي فيورنتينا، على شكل إعارة.

ونشرت شبكة “سكاي سبورت”، أول تصريح لرشيد غزال، عند وصوله إلى إيطاليا، قصد اجتياز الفحص الطبي، في نادي فيورنتينا.

وصرح الدولي الجزائري، بخصوص تواجده في إيطاليا: “سعيد جدا بالتواجد هنا، ومتشوق للبداية، ولمباشرة التدريبات”.

يذكر أن نادي فيورنتيا، توصل لإتفاق نهائي مع ليتسر سيتي، بخصوص ضم رشيد غزال، على شكل إعارة لموسم واحد، مع امكانية شراء عقده نهاية الموسم.


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