بالفيديو.. غزال يسجل هدف الفوز لفريقه بشكتاش أمام أنطاليا سبور

قاد اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال فريقه بشكتاش لقوز ثمين أمام نادي أنطاليا سبور في إطار الجولة الخامسة من الدوري التركي بنتيجة 3-2.

وأشرك المدرب التركي سيرجين ياسين اللاعب الجزائري بديلا في الشوط الثاني من المباراة، حيث تمكن رشيد غزال من تسجيل هدف الفوز لبشكتاش في الدقيقة الـ76 من عمر المباراة.

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