بالفيديو.. غزال يسجل هدف عالمي في الدوري التركي

تألق الدولي الجزائري، رشيد غزال، اليوم الأحد، بألوان ناديه تشايكور ريزا سبور، في مواجهة فريق قاسم باشا، ضمن الدوري التركي.

وشارك غزال، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه تشايكور ريزا سبور، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي الممتاز.

وبرز المهاجم الجزائري، في الدقيقة الـ30 من عمر الشوط الأول، بافتتاحه باب التشجيل لصالح فريقه بطريقة جميلة، من خلال ركنية مباشرة.

وتمكن الجزائري رشيد غزال، من خلال هدفه هذا من تعديل النتجية لناديه تشايكور ريزا سبور، أمام قاسم باشا.