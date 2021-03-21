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بالفيديو.. غزال يُزين عودته للخضر بتألق جديد في الدوري التركي

الرياضة
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بالفيديو.. غزال يُزين عودته للخضر بتألق جديد في الدوري التركي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

زين النجم الدولي الجزائري رشيد غزال عودته مُجددا لكتيبة مُحاربي الصحراء بتألق جديد أمسية اليوم الأحد في الدوري التركي الممتاز.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية بصم على تمريرة حاسمة جديدة مع فريقه بيشكتاش بمُناسبة مواجهة العملاق فينرباخشي.

غزال قدم التمريرة الحاسمة لزميله فيدا الذي افتتح النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة ال48.

وتُعتبر هذه التمريرة الحاسمة رقم 13 للنجم الذي استدعاه بلماضي لتربص الخضر بعد مرور 31 جولة من الدوري التركي.


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