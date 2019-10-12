بالفيديو.. غزال يُسجل أول أهدافه مع فيورنتينا

تمكن الدولي الجزائري رشيد غزال، من تسجيل أول أهدافه مع ناديه الجديد فيورنتينا، وهذا خلال المواجهة الودية أمام نظيره بستويسي.

وشارك الجناح الطائر بصفة أساسية مُقدما مُستوى مقبولا إلى أبعد الحدود، مُستغلا ضُعف المُنافس الناشط في القسم الثالث الإيطالي.

وتمكن خريج مدرسة أولمبيك من هز الشباك بكل سهولة مُستغلا تمريرة حاسمة من أحد زملائه.

وكاد “كبسولة الصغير” أن يُسجل بطريقة عالمية، عندما راوغ أحد المُدافعين وسدد في الزاوية التسعين ولكن حارس المُنافس صدها بأعجوبة.

يُذكر بأن اللاعب المُعار من ليستر سيتي، لم يتمكن لحد الساعة من فرض نفسه كأساسي مع الفيولا.