بالفيديو.. غزال يُسجل في داربي اسطنبول الكبير

تألق أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، رشيد غزال، في داربي مدينة اسطنبول مع فريقه بيشكتاش أمام فنربخشة.

مواجهة الداربي تدخل لحساب الجولة 36 من الدوري التركي الممتاز واحتضنها ملعب فودافون بارك.

كما عرفت هاته المواجهة تسجيل غزال الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

غزال شارك أساسيا وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 45+2 قبل أن يُستبدل في الدقيقة 75 من اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.