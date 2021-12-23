بالفيديو.. غزال يُسجل هدفا رائعا مع بيشكتاش
بقلم حواز عبد النور
وقع أمسية اليوم الخميس النجم الدولي الجزائري “رشيد غزال” هدفا رائعا في الدوري التركي الممتاز.
“كبسولة الصغير” كما يُلقب سجل الهدف الثاني لناديه بيشكتاش أمام غوزتيبي بطريقة جميلة.
كما شارك غزال في التشكيلة الأساسية ليقود ناديه للفوز بهدفين لهدف وحيد في لقاء الجولة ال18.
موقعة فودافون بارك بمدينة إسطنبول عرفت توقيع غزال لهدفه في الدقيقة ال60.
هدف رائع للدولي الجزائري رشيد غزال في شباك غازي عنتاب 🇩🇿👏#Ghezzal
— Khaireddine Rouba 🇩🇿 (@khairouba) December 23, 2021
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