بالفيديو.. “غزال” يُسجل هدفا عالميا ويُقدم تمريرته الحاسمة رقم 14

قدم النجم الدولي الجزائري رشيد غزال أمسية اليوم الأحد تمريرته الحاسمة رقم 14 هذا الموسم في الدوري التركي الممتاز.

غزال قاد فريقه بيشكتاش للفوز على مُضيفه إيرزوروم سبور برباعية كاملة مُقابل هدفين لحساب الجولة ال24.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني لفريقه الذي جاء في الدقيقة ال26.

كلمة السر هذا الموسم في مُتصدر الدوري التركي الممتاز عاد وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة ال66 ليُغادر الميدان في الدقيقة ال76.