بالفيديو.. “غزال” يُسجل هدفا عالميا ويُقدم تمريرته الحاسمة رقم 14

قدم النجم الدولي الجزائري رشيد غزال أمسية اليوم الأحد تمريرته الحاسمة رقم 14 هذا الموسم في الدوري التركي الممتاز.
غزال قاد فريقه بيشكتاش للفوز على مُضيفه إيرزوروم سبور برباعية كاملة مُقابل هدفين لحساب الجولة ال24.
صاحب الرجل اليُسرى السحرية قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني لفريقه الذي جاء في الدقيقة ال26.
كلمة السر هذا الموسم في مُتصدر الدوري التركي الممتاز عاد وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة ال66 ليُغادر الميدان في الدقيقة ال76.
QUEL BUT EXCEPTIONNEL DE #GHEZZALpic.twitter.com/eOT8HdPicI
— Soccer Algeria News (@socceralgeria2) April 11, 2021
Rachid Ghezzal passeur décisif une nouvelle fois en Turquie #TeamDz pic.twitter.com/KTEPZB5GOz
— Ishaq Chebli (@IshaqChebli) April 11, 2021
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