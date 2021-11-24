بالفيديو.. غزال يُسجل هدفه الأول في دوري الأبطال هذا الموسم

سجل أمسية اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري “رشيد غزال” هدفه الأول هذا الموسم في منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

هدف صاحب الرجل اليُسرى جاء في مرمى الضيف “أجاكس أمستردام” الهولندي من ركلة جزاء في الدقيقة ال22.

ومنح “كبسولة الصغير” فريقه بيشكتاش التركي التقدم في مواجهة الجولة ال5 من دور المجموعات.

المواجهة الذي يحتضنها ملعب فودافون بارك بإسطنبول انتهى شوطها الأول بتفوق المحليين بهدف دون رد.