بالفيديو.. غزال يُسجل.. ينهزم ويضع فرصة التتويج بالدوري التركي على المحك

سجل النجم الدولي الجزائري رشيد غزال مُجددا أمسية اليوم الثلاثاء مع فريقه بيشكتاش في الدوري التركي الممتاز.

هدف “غزال” لم يكن كافيا لفريقه الذي انهزم ضد الضيف فاتح قرا جمرك بنتيجة هدفين لهدف وحيد في الجولة ال39.

صاحب الرجل اليُسرى الذي شارك طيلة أطوار اللقاء سجل هدفه في الدقيقة ال54 كما تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال44.

وبعد خسارة اليوم بقي بيشكتاش في الصدارة ب81 نُقطة مناصفة مع غلطة سراي وبفارق نقطتين عن الملاحق فنربخشة.