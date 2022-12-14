بالفيديو.. غزيمان يستعين بكرة رغبي في تحضيراته لمواجهة المغرب

صنع نجم المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان، الحدث خلال تحضيراته رفقة منتخب فرنسا، لمواجهة المغرب في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

ونشر الحساب الرسمي لقناة “كنال+” الفرنسية، مقطع فيديو، من التحضيرات الأخيرة التي أجراها منتخب فرنسا تحيبا لمواجهة المغرب.

كما ظهر غريزمان، خلال هذه التديربات، مستخدما كرة رغبي، التي يصعب التحكم فيها، محاولا تمريرها لزملائه، صانعا بذلك الحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن المنتخب الفرنسي، يواجه اليوم نظيره المغربي، ضمن نصف نهائي كأس العالم 2022، للتنافس على تأشيرة النهائي.