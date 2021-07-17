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الرياضة

بالفيديو.. غشة: “رفضت العديد من العروض من أجل أنطاليا سبور”

بقلم كريم.تيغرمت
بالفيديو.. غشة: “رفضت العديد من العروض من أجل أنطاليا سبور”
حسام الدين غشة
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تحدث اللاعب الجزائري حسام الدين غشة في أول خرجة إعلامية له في تركيا، عن الأسباب التي دفعته لاختيار نادي أنطاليا سبور، وطموحاته مع هذا الفريق.

وصرح غشة للصحافة التركية: “كنت أملك العديد من العروض، لكن فضّلت الانضمام إلى أنطاليا سبور من أجل مساعدة هذا الفريق”.

وأضاف: “لديّ طموحات كبيرة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة الفريق التي قامت بمجهودات كبيرة لأتواجد هنا”.

وتابع حسام الدين غشة: “أتمنى تحقيق موسم جيد، من أجل تشريف عقدي وإسعاد أنصار الفريق”.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961562
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