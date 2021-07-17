بالفيديو.. غشة: “رفضت العديد من العروض من أجل أنطاليا سبور”
بقلم كريم.تيغرمت
تحدث اللاعب الجزائري حسام الدين غشة في أول خرجة إعلامية له في تركيا، عن الأسباب التي دفعته لاختيار نادي أنطاليا سبور، وطموحاته مع هذا الفريق.
وصرح غشة للصحافة التركية: “كنت أملك العديد من العروض، لكن فضّلت الانضمام إلى أنطاليا سبور من أجل مساعدة هذا الفريق”.
وأضاف: “لديّ طموحات كبيرة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة الفريق التي قامت بمجهودات كبيرة لأتواجد هنا”.
وتابع حسام الدين غشة: “أتمنى تحقيق موسم جيد، من أجل تشريف عقدي وإسعاد أنصار الفريق”.
🦂 Futbolcumuz Houssam Eddine Ghacha’nın ilk sözleri!#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/FcE5cqcIjr
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 17, 2021
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