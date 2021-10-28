بالفيديو.. غشة هداف ويقود أنطاليا سبور للتأهل في كأس تركيا

سجل الدولي الجزائري حسام الدين غشة، اليوم الخميس، على هدف جديد، رفقة ناديه أنطاليا سبور، ضمن كأس تركيا.

وشارك غشة أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أنطاليا سبور، في هذه المباراة التي جمعتهم بنادي دياربكر سبور، لحساب الدور الثالث من كأس أنطاليا.

وبرز المهاجم الجزائري منذ الدقيقة الأولى من هذه المباراة أين نجح في افتتاح باب التسجيل لصالح فريقه، بعد انفراده بحارس مرمى النافس.

وانتهت هذه المواجهة بفوز رفقاء حسام الدين غشة، بنتيجة 4-0، وضمانهم التأهل للدور المقبل من كأس تركيا على حساب دياربكر سبور.