بالفيديو.. غشة يصل لهدفه الرابع بقميص أنطاليا سبور

وصل اللاعب الدولي الجزائري حسام الدين غشة إلى هدفه الرابع بقميص نادي أنطاليا سبور التركي، بعد الهدف الذي سجله ظهيرة اليوم الثلاثاء في مرمى غيرسون سبور في إطار كأس تركيا.

وسجل حسام الدين غشة هدف السبق في الدقيقة الـ27 برأسية رائعة، قبل أن يعدل فريقغيرسون سبورت في الدقيقة الـ56، ليعود فريق أنطاليا لحسم التأهل عن طريق اللاعب نالدو بيريرا في الدقيقة الـ87.