بالفيديو.. غشة يُسجل هدفه الأول في الدوري التركي

بصم اليوم الأحد اللاعب الجزائري “حسام الدين غشة” على هدفه الأول في الدوري التركي الممتاز.

لاعب وفاق سطيف السابق سجل الهدف الوحيد لفريقه أنطاليا سبور في مرمى إسطنبول باشاك شهير بمناسبة لقاء الجولة ال10.

وانتهى اللقاء بتفوق باشاك شهير بهدفين لهدف وحيد، حيث سجل غشة الهدف الوحيد لفريقه في الدقيقة 90+5.

وشارك غشة في المواجهة بديلا في الدقيقة ال73.