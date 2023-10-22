بالفيديو.. غلام يسجل هدفا عالميا في مرمى فينربخشة

تمكن الدولي الجزائري فوزي غلام من تسجيل هدف عالمي في مباراة اليوم الأحد التي تدمع فريقه هاتاي سبور أمام نادي فينربخشة التركي.

ورغم الخسارة أمام فينربخشة إلى أن غلام بصم على لمسته السحرية في المباراة المثيرة التي جرت بملعب “شوكرو ساراجوغلو” ضمن الجولة التاسعة من البطولة التركية.

وعاد غلام الى مستواه تدريجيا الذي فقده منذ الإصابة لما كان يحمل ألوان نادي نابولي الإيطالي، قبل التوجه الى الدوري الفرنسي الذي دفن كل إمكانياته.

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