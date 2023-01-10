بالفيديو.. غلام يواصل التحضيرات الفردية في إنتظار حسم مستقبله

يواصل الدولي الجزائري ولاعب نابولي السابق، فوزي غلام، تحضيراته للجزء الثاني للموسم، قبل حسم مستقبله.

ونشر ظهير الخضر غلام، فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب وكتب:”التمرين الثاني في اليوم”.

في إشارة من اللاعب على تحضيراته الجدية للنصف الثاني من الموسم، بعد أن كشفت تقارير إعلامية باقترابه من نادي أنجي.