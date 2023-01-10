بالفيديو.. غلام يواصل التحضيرات الفردية في إنتظار حسم مستقبله
بقلم فيصل زيان بوزيان
يواصل الدولي الجزائري ولاعب نابولي السابق، فوزي غلام، تحضيراته للجزء الثاني للموسم، قبل حسم مستقبله.
ونشر ظهير الخضر غلام، فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب وكتب:”التمرين الثاني في اليوم”.
في إشارة من اللاعب على تحضيراته الجدية للنصف الثاني من الموسم، بعد أن كشفت تقارير إعلامية باقترابه من نادي أنجي.
second training of the day #GoodJob #FG31 pic.twitter.com/SWLWJHoFBb
— ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) January 9, 2023
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