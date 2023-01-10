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الرياضة

بالفيديو.. غلام يواصل التحضيرات الفردية في إنتظار حسم مستقبله

بقلم فيصل زيان بوزيان
بالفيديو.. غلام يواصل التحضيرات الفردية في إنتظار حسم مستقبله
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يواصل الدولي الجزائري ولاعب نابولي السابق، فوزي غلام، تحضيراته للجزء الثاني للموسم، قبل حسم مستقبله.

ونشر ظهير الخضر غلام، فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يتدرب وكتب:”التمرين الثاني في اليوم”.

في إشارة من اللاعب على تحضيراته الجدية للنصف الثاني من الموسم، بعد أن كشفت تقارير إعلامية باقترابه من نادي أنجي.

رابط دائم : https://nhar.tv/XRHsl
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