بالفيديو.. غلق قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم في تونس

أقدمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التونسية (هايكا)، صباح اليوم الأربعاء، على غلق قناة نسمة وإذاعة القرآن الكريم.

وجاء في تصريح نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في تصريح لوسائل إعلام تونسية. “تم الأربعاء، توقيف بث كل من قناة نسمة وإذاعة القران الكريم، وتم حجز جميع المعدات الخاصة بهم، لمخالفتهم القانون”.

وأضاف “قناة نسمة تابعة لحزب قلب تونس، وإذاعة القران الكريم تتبع حزب الرحمة ما يتنافى مع القانون”.

وحسب وسائل اعلام تونسية، فقد تم حجز تجهيزات البث لقناة نسمة وإذاعة القران الكريم. ووضع الشمع الأحمر على استوديوهات البث الخاصة بهما.

https://www.facebook.com/watch/?v=1001188843792521