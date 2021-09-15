بالفيديو.. غناء وزغاريد على متن الرحلة الجوية أورلي- قسنطينة

حرمت الأزمة الصحية الجزائريين الذين يعيشون في الخارج من زيارة أقاربهم في الجزائر لفترة طويلة.

في الفاتح جوان الماضي، استؤنفت الرحلات الجوية التجارية الدولية من الجزائر وإليها.

منذ 28 أوت، دخل برنامج جديد حيز التنفيذ. حيث تم رفع عدد رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من 9 إلى 32 رحلة أسبوعيا، منها 24 مع فرنسا.

وعلى الرغم من الانتقادات المتعلقة بتوفر الرحلات أو ارتفاع أسعار تذاكر الطيران. إلا أن العودة إلى الوطن بعد سنوات من الغياب لا تزال حدثًا مبهجًا وسعيدا. وهذا ما وثقه فيديو تداوله رواد موقع “فيسبوك” أمس الاثنين.

وتم تصوير الفيديو من داخل طائرة الخطوط الجوية الجزائرية باريس أورلي- قسنطينة. حيث عبر المسافرون المتواجدون عبر الرحلة عن سعادتهم بالعودة إلى الجزائر.

وظهرت في الفيديو عجوز غنت أغنية شعبية قديمة عن المنفى. لتتعالى الزغاريد والتصفيقات من المسافرين.

https://web.facebook.com/fkirina.web/videos/2016035151888050/?t=30